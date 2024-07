Gusttavo Lima rompe silêncio sobre filho de 7 anos dirigindo carro

"Criança no volante pode!" O sertanejo Gusttavo Lima se pronunciou a respeito da recente polêmica envolvendo o seu filho de 7 anos dirigindo. Durante a apresentação de um show, o artista alertou para o desejo de criar os herdeiros de forma mais 'raiz'.

“O povo quer que deixe na frente do tablet, na frente do telefone, na frente da tela do Tiktok dançando”, comentou durante a apresentação. E completou: “aqui é rústico, raiz, aqui são os meninos das antigas. É muito melhor estar dirigindo, do que fazendo outras coisas que não prestam”, disparou o cantor.

Nas imagens gravadas e compartilhadas nas redes sociais da mãe, Andressa Suíta, o filho mais velho do casal aparece conduzindo um veículo com o irmão mais novo ao lado. Ambos sem o cinto de segurança, o mais chega a subir no banco do carona para aproveitar o teto solar do carro.

Decorrente à publicação, o caso foi levado para a Polícia Civil de Goiás, que divulgou uma nota afirmando que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal. “Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal”, explicou a polícia na nota.

Além disso, o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informou que, por ter sido gravado em uma área privada, os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização às ações realizadas no vídeo.