Militão pede guarda na Justiça para levar filha para morar na Europa

A briga entre Éder Militão e Karoline Lima ganhou um novo capítulo. Isso porque o jogador teria pedido a guarda da filha, de 2 anos de idade. Caso a solicitação seja aceita pela Justiça, Cecília deverá se mudar para Madrid, na Espanha.

No entanto, atualmente, a menina vive no Rio de Janeiro, com a mãe. O pedido foi feito no dia 10 de julho, segundo a página Gossip do Dia. Além disso, no processo, Karoline teria apresentado uma ‘reconvenção’, onde ela informa que Militão sempre infringe os acordos sobre os prazos estabelecidos para a entrega da filha.

Contudo, a defesa de Éder Militão teria explicado que a rotina do atleta é imprevisível e por isso, seria difícil seguir as normas de convivência estabelecidas por Karoline Lima. Além disso, a defesa do jogador teria dito que a influenadora pratica alienação paretental.



Isso porque Karoline tem postado frequentemente exposições da imagem de Militão e o acusa de não ser um bom pai. No processo, a defesa de Éder também declara que a inluenciadora ‘terceiriza seu maternar’ para as babás. Vale ressaltar que, hoje, a guarda de Cecília é compartilhada.

Sendo assim, no trecho em que Militão solicita a guarda, consta: “[…]considerando ser o genitor quem melhor reúne condições de estar a frente da criação e educação de Cecília, determinar a alteração da guarda da criança, de modo que esta passe a residir com o autor, em Madrid”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)