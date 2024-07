Simony dá show de estrelismo e incomoda produção de evento

Simony deu o que falar durante sua participação em um lançamento de uma linha de produtos de beleza, em São Paulo. Isso porque a artista teria dado um verdadeiro show de estrelismo desde a sua chegada ao evento.



Segundo o jornalista Daniel Nascimento, a produção do evento acusa a ex-vocalista do grupo balão mágico de ter dificultado a ida dela ao evento. Ao que parece, Simony teria se recusado a embarcar no voo que estava previsto porque ele estaria lotado.

Além disso, a artista teria se recusado a participar de um almoço coletivo com os demais convidados, já que isso não constava no seu contrato. Entre os convidados estavam Rita Cadillac, Claudinho Negritude, Patrícia de Sabrit, Oscar Magrini, Lu Lacerda e até Manoel Gomes (do hit "Caneta Azul").



Contudo, o show de estrelismo teria continuado. Isso porque, uma van teria sido alugada para levar os convidados do hotel até o local do evento. Simony também teria se recusado a ir no transporte coletivo e teria solicitado um carro particular.



Por fim, Claudinho Negritude teria convidado Simony para dar uma palhinha no palco. A artista não teria gostado muito de ser pega de surpresa e chegou a comentar que não tinha sido contratada para cantar. No entanto, ela fez uma breve participação na apresentação. A assessoria da cantora nega as informações.