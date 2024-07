Andrea de Nóbrega é processada após dar calote em joalheria

Andrea de Nóbrega está sendo processada por uma joalheria por inadimplência. Isso porque a ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega, comprou um anel de diamantes e ouro amarelo, avaliado em R$ 45.600, e não efetuou o pagamento.

No entanto, a compra foi realizada em dezembro de 2022. Andrea teria feito o parcelamento da joia em 12 vezes, porém, só realizou uma transferência bancária, no valor de R$ 2 mil. A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento.

Contudo, inicialmente, a joalheria até tentou fazer contato com a socialite, com a ideia de firmarem um novo acordo para o pagamento da dívida. A empresa queria oferecer a possibilidade de dividir a compra em mais vezes, para que as parcelas ficassem com valores mais baixos e acessíveis. Entretanto, Andrea não deu retorno.

Sendo assim, no processo, agora a ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega terá que pagar a quantia de R$ 53.082,42, dentro de 15 dias. O valor foi acrescido de juros e correção monetária. A decisão foi dada pela juíza Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa.

Além disso, apesar da Andrea Nóbrega ainda não ter se manifestado, no processo, consta que a socialite foi citada no dia 16 de abril deste ano. Ainda na ação judicial, é possível ver que constam dois endereços no nome da mulher, um deles em Alphaville e o outro, em Santana de Parnaíba.