Fred toma decisão e web especula ciúme do novo namorando de Bianca Andrade

Bianca Andrade e Fred geraram burburinhos na internet após a influenciadora dar um festão de aniversário para o filho do ex-casal, Cris. Acontece que o jornalista não compareceu no aniversário da criança e dividiu opiniões.



O evento aconteceu na mansão de Bianca, em São Paulo. Internautas logo notaram que Fred não estava presente em nenhum dos registros de divulgados e a situação causou estranheza, já que os dois sempre demonstraram ter uma boa relação, mesmo após o término.



No entanto, após os fãs questionarem sobre a ausência do youtuber, a influenciadora explicou: "Ele pediu para as festas serem separadas esse ano, mas tudo em paz".



Contudo, vale lembrar que no ano passado, a comemoração de aniversário do pequeno Cris, foi conjunta. Por essa razão, a web já começou apontar que Fred poderia estar incomodado com o novo relacionamento de Bianca Andrade.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “A real é que Fred ainda nutre relacionamento pela Bianca, o término deve ter sido difícil para ele”. “A mente evoluída dele vai embora quando ela arruma alguém”. “Foi só ela começar a namorar que a ‘família feliz’ terminou”.

