Neymar confirma que é pai de Helena, filha do jogador com modelo

Neymar se posicionou pela primeira vez sobre sua terceira filha. O jogador era apontado como pai de Helena, filha da modelo Amanda Kimberly. No entanto, ainda não havia se pronunciado sobre o caso, até que hoje publicou uma sequência de fotos ao lado da criança.

Helena nasceu no dia 03 deste mês, no hospital São Luiz Star Maternidade, em São Paulo. No registro compartilhado pelo jogador no Instagram, ele aparece visitando a pequena na maternidade, ao lado do seu filho primogênito, Davi.



Vale lembrar que Helena é a primogênita de Amanda Kimberlly, com quem o atleta viveu um affair enquanto Bruna Biancardi estava grávida dele. Desde que surgiram surgiram especulações de que a modelo estaria esperando uma filha do jogador, nenhum dos dois se pronunciaram abertamente sobre o assunto.