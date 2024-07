Viviane Araújo é perguntada sobre documentário de Belo e reação surpreende

Viviane Araújo ficou em uma saia justa ao ser abordada para uma entrevista, nesta sexta-feira (19). Isso porque a artista foi surpreendida ao ser questionada se havia sido convidada para participar do documentário sobre a vida do Belo.

Tudo aconteceu quando um repórter do programa "Fofocalizando" abordou Viviane e disse: "Saíram algumas notas dizendo que você teria sido convidada para participar do documentário do Belo". No entanto, ela interrompe o comunicador e afirma: "Isso eu não vou falar não", abandonando a entrevista.

Contudo, o repórter insistiu e Viviane Araújo declarou: "Eu não quero falar isso, nada contra... porque é uma coisa que realmente já foi passado na minha vida. Então, não tem porque eu ficar falando sobre esse assunto".

Vale lembrar que o cantor irá ganhar um documentário na Globoplay que vai relembrar toda trajetória da sua vida e carreira. Belo chegou a se pronunciar sobre o projeto, em entrevista ao jornalista Leo Dias. "E vão ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A mulher educadíssima, contornou a situação com elegância!" "Está super certa! Vida que segue, gente". "Viviane está certa. Passado é passado". "Aguentou firme e ainda foi simpática".