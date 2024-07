Poliana Rocha leva bronca de Leonardo após mimar netas

Poliana Rocha usou as redes sociais para revelar que levou uma bronca do marido, o cantor Leonardo. O artista reclamou que a esposa mima muito a neta, Maria Alice. A criança, fruto do relacionamento de Virgínia e Zé Felipe, está passando alguns dias com os avós paternos.

Nas redes sociais, a esposa do sertanejo declarou: “Estava almoçando com o marido e acabei de levar uma cacetada dele (Leonardo). Falei que a Maria Alice está estranhando o quarto que está dormindo, porque está dormindo no quarto de visita, que tem uma cama de casal".

Além disso, ela continuou: "Toda hora ela vai no quartinho dela, que está em reforma, e fala que quer o quarto dela, o berço. Estava comentando disso na hora do almoço com o Leo, e ele falou: ‘Para de ficar dengando essas meninas, você denga demais. Estão dormindo em uma cama de casal maravilhosa, colchão ótimo. Por que você fica dengando? Não é assim, não'”.

Contudo, Poliana ainda refletiu: “Me macetou e fiquei pensando se não estou dengando demais essas meninas. Mas o negócio é maior do que eu, vou ter que me policiar”. Em seguida, a influenciadora abriu uma votação no Instagram para que os fãs votassem e dessem uma opinião.