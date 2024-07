Imprensa internacional aponta infidelidade de Neymar ao descobrir Helena

Mesmo longe dos gramados o jogador Neymar é assunto na imprensa internacional. A vida pessoal do atleta causou um reboliço na web mais uma vez após o nascimento da sua terceira filha, fruto de um relacionamento extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly.

O jogador do Al-Hilal foi notícia em diversos veículos renomados ao redor do mundo, que anunciaram a chegada da herdeira como “fruto de uma infidelidade”. Entretanto, sem confirmar oficialmente a paternidade da criança, o craque recebeu parabéns de amigos após publicar uma foto junto à bebê.

A coluna separou alguns títulos dos principais veículos de comunicação internacional, veja: "Neymar publica as primeiras imagens de sua última filha, fruto de uma infidelidade a Bruna Biancardi", jornal 'Mundo Deportivo' (Espanha).

"Astro do futebol brasileiro, Neymar dá as boas-vindas à menina menos de nove meses depois de anunciar chegada da filha Mavie", jornal 'People' (EUA). "Neymar compartilha as primeiras imagens de sua terceira filha, a pequena Helena", jornal 'Hola.com' (México).

"Estrela do futebol, Neymar dá boas-vindas ao bebê número 3 menos de 9 meses depois de sua filha com Bruna Biancardi", jornal online 'E! News' (EUA). Contudo, até o momento o jogador não se pronunciou sobre o assunto.