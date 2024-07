Conheça casa anti-furacões e terremotos de Robert Downey Jr

Dizem que dinheiro não traz felicidade, será mesmo? Para o astro Robert Downey Jr., o amado e querido 'Homem de Ferro' a fortuna serviu para a construção de uma mansão futurista e com designer sustentável. A obra de arte ganhou os holofotes da imprensa pela sua estrutura diferenciada.

Conhecido como “binishell”, o modelo foi inventado na década de 1960 pelo arquiteto italiano Dante Bini. No entanto, a mansão de Downey foi projetada pelo filho do artista, Nicolò Bini, que deu uma nova cara à técnica criada pelo pai.

Vale ressaltar que, o ator comprou a propriedade no valor de US$ 13,4 milhões (R$ 67,7 milhões) em 2009. Nomeada de 'Clubhouse', a mansão tem o equivalente à 600 metros quadrados, com um design que pode remeter tanto às construções pré-históricas em barro como às residências futuristas de filmes de ficção científica.

Para quem não conhece, uma 'binishell' é feita com o uso de bexiga de ar de neoprene, do tamanho da casa que se pretende erguer, revestida de náilon e coberta com concreto úmido reforçado com aço. Em seguida, ao inflar a bexiga lentamente, surge uma casa, com estrutura cheia de curvas, naturalmente aerodinâmica e durável.

Além disso, a humilde residência utiliza 75% menos energia, reduz o impacto ambiental e é resistente a terremotos e tempestades. O tempo de construção foi apenas um terço do necessário para edifícios convencionais, utilizando bem menos materiais tradicionais e poluentes.