Âncora da CNN entra ao vivo alcoolizado para noticiar desistência de Joe Biden

A vida de um jornalista não é fácil! Ainda mais se tratando de um dos principais âncoras da CNN, Wolf Blitzer. O profissional, que curtia a folga do final de semana, precisou deixar de lado o momento de lazer para cobrir a desistência de Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos.

Entretanto, minutos antes do anúncio oficial publicado pelo canal, o apresentador compartilhou em seu perfil do Instagram que estava se deliciando com coquetéis alcoólicos. Na sequência, ele entrou ao vivo alcoolizado para levar as atualizações aos telespectadores.

O referenciado âncora de longa data passou do estado bêbado para sóbrio em questão de segundos. Nas imagens, Wolf aparece, nitidamente, desconfortável e insatisfeito, o que ficou em evidência entre os internautas e telespectadores da CNN.

No Instagram, o jornalista chegou a compartilhar um trocadilho com seu nome que dizia: "Curtindo um Wolf Sprintzer no restaurante El Presidente aqui em DC", frase escrita pelo próprio jornalista ao dividir registros da folga com os seus mais de 200 mil seguidores.

Na publicação, os fãs caíram na gargalhada. "E o Wolf estava apenas tentando aproveitar o seu dia de folga", comentou um seguidor. "E agora na CNN com notícias de última hora. Wolf é o melhor", enalteceu outro fã, aos risos.