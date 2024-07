Atual de Militão mantém tatuagem com nome do ex, Léo Pereira

Um autógrafo nunca foi tão incômodo na vida de um casal quanto para Éder Militão e Tainá Castro. Recém casados, os pombinhos estão vivendo a 'Lua-de-Mel'. No entanto, um detalhe repercutiu na web: a tatuagem do ex-namorado da beldade, Léo Pereira.

A influenciadora que acabou de se casar com o zagueiro do Real Madrid deixou escapar que ainda carrega o nome do ex-namorado no corpo. Um autógrafo bem singelo, mas que não passou despercebido pelos olhos atentos da web.

No instagram, a beldade compartilhou uma série de fotos em que aparece usando um vestido bem justinho. Dentre as imagens, Tainá surge sentada em uma cadeira com as pernas em evidência. Logo, nota-se a homenagem deixada pelo jogador Léo Pereira.

Após a repercussão, os comentários na publicação foram limitados e, consequentemente, alguns foram excluídos. Mas, como sempre estamos à frente do tempo, descobrimos o que os seguidores deixaram na postagem a respeito da tatuagem.

"O corpo é dela, e o que ela decide fazer não cabe a nós julgar", defendeu um usuário. "Olha o Léo Pereira ali", frisou outro. "Militão é melhor você abrir os dois olhos com essa daí. Cara de interesseira", criticou um seguidor.