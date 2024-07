Filho de Madonna revela dificuldades financeiras após deixar a casa da mãe

David Banda, filho de Madonna , fez uma revelação polêmica que intrigou internautas. O jovem, que deixou a casa da mãe para viver com a namorada, declarou que por vezes, se alimenta com restos de comida.

Segundo o The Sun, David precisa se virar como pode quando fica sem dinheiro. “É adorável vivenciar que são nove horas da noite, estou com fome, percebo que não tenho dinheiro suficiente para conseguir comida e busco restos de comida. É divertido ser jovem”.



No entanto, o filho de Madonna, que atualmente tem 18 anos, também tem buscado outras fontes para obter renda. Uma delas, é dar aulas de violão. Além disso, David também pontuou sobre como tem sido dividir a vida com a namorada. “Estou adorando. Não estou sozinho, tenho minha namorada. Mas amo isso”.



Vale lembrar que em maio deste ano, Madonna fez uma grande apresentação no Rio de Janeiro, com a turnê Celebration Tour. Inclusive, David Banda esteve presente e tocou ao lado da rainha do pop, no show em Copacabana.



Nas redes sociais internautas escreveram: “Passa fome, pega resto de comida e diz que é divertido ser jovem? Como é isso?” “Tadinho do filho da Madonna, na moral”. “Mas a mãe dele tem dinheiro para bancar. Vocês acham que ele está passando fome mesmo?”