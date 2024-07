Zezé Di Camargo compra jatinho para nova fase em carreira solo

No bate-papo com o canal, o sertanejo revelou: "Acabei de reformar minha frota todinha. Comprei um ônibus novo, uma carreta nova, um jatinho Zezé Di Camargo Rústico. Estou terminando de decorar meu escritório em São Paulo, em Alphaville".



Além disso, Zezé Di Camargo acrescentou: "O Rústico é um projeto que começou meio despretensioso e foi crescendo muito. Um caminho sem volta". O cantor tem se mostrado empolgado com a nova fase da carreira.



O sertanejo publicou, no último sábado (20), uma sequência de vídeos nos stories do Instagram, mostrando um pouco do interior do jatinho e revelou que estava a caminho de sua fazenda em Goiás, logo após realizar um show em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Zezé, atualmente casado com Graciele Lacerda, está a espera de um novo filho. O casal anunciou há cerca de uma semana que estão a espera do primeiro filho deles juntos. No entanto, ainda não foi divulgado o sexo da criança.