Goleiro Bruno tenta se aproximar do filho após ele assinar com o Botafogo

Em liberdade condicional, o goleiro Bruno Fernandes tentou se aproximar do filho, Bruninho Samudio, de 14 anos, considerado uma grande promessa para o futebol brasileiro. O ex-desportista cumpria pena pelo assassinato da modelo, Eliza Samudio, mãe do adolescente.

Entretanto, desde o ato monstruoso, Bruno nem sequer tinha contato ou relacionamento com Bruninho. Contudo, após o anúncio da contratação do garoto pelo Botafogo para atuar nas categorias de base do time, o goleiro começou a seguir o filho nas redes sociais.

Além disso, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal Extra, Bruno, inclusive, já teria admitido para a família e pessoas mais íntimas que é mesmo o pai do adolescente, e gostaria de “ajudá-lo no futebol”. Esta foi a primeira vez que ele manifestou a vontade de conhecer o filho, que nunca assumiu.

Vale ressaltar que, Sônia Moura, a avó, e mãe da vítima, iniciou uma batalha judicial para liberar a pensão pendente do menino, que chegou a aproximadamente R$ 1 milhão.

Na última semana, o Glorioso anunciou que Brunino assinou contrato para ingressar no Sub-14. O atleta se destacou nas categorias de base do Atlético. Ele ainda conquistou o prêmio de melhor goleiro da Copa Voltaço sub 14, principal competição da categoria.