Influencer que expôs intimidade com Arthur Aguiar discute com Jheny Santucci

Após expor suposta troca de mensagens íntimas com Arthur Aguiar, a influenciadora Yasmin Lisboa discutiu com a atual namorada do ator, Jheny Santucci, através das redes sociais e gerou burburinhos na internet.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Yasmin começou: “Eu tentei entrar em contato com a mulher dessa pessoa e tentei meios de pessoas ali para que essa informação possa chegar nela… não consegui ainda, mas estou aguardando para tentar ver se dá tudo certo e não precisar postar nada”.



Além disso, Yasmin opinou: “Na minha opinião, conversa, para mim, é traição! Porque a pessoa ainda não encontrou aquela pessoa que está conversando porque não teve uma oportunidade”. “Isso para mim é o suficiente para acabar com tudo”.



Contudo, a namorada de Arthur Aguiar publicou um storie alfinetando a influenciadora. Jheny disse: “É cada coisa. Tô aqui pensando se dou ou não a fama que essa pessoa quer porque quando eu abrir a minha boca o negócio não vai ficar bonito.



Em seguida, internautas teriam enviado o storie do deboche de Jheny para Yasmin, e a influenciadora publicou um print da conversa que teve com a namorada do ator e disse: “Não precisam ficar me mandando os stories da pessoa porque tem gente que realmente não tem o que fazer você. Você mostra, a pessoa é que nem ver, não acredita. Mas é isso. E vou cuidar da minha vida”.

