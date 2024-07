Luísa Mell será candidata a vereadora em São Paulo

Luisa Mell também decidiu se arriscar na carreira política. A ativista, que atua há mais de 22 anos na causa de defesa dos direitos dos animais, decidiu se candidatar ao cargo de vereadora, em São Paulo, para concorrer as eleições deste ano.

No entanto, Luisa Mell se filiou ao mesmo partido que Zilu Camargo, o União Brasil. Além disso, a ativista oficializou sua candidatura também no último sábado (20/07), assim como a ex-mulher do Zezé Di Camargo.



Contudo, em entrevista ao Estadão, a ativista revelou: " Minha condição com o partido era apoio para a causa animal e ambiental. Sábado, na coletiva de imprensa, Milton [Leite] condicionou apoio ao (prefeito Ricardo) Nunes à criação da secretaria de Proteção Animal e Proteção aos Mananciais. Duas pautas importantes para mim".



Nas redes sociais, internautas escreveram: "Podem até não gostar dela, mas o tanto que essa mulher ajudou e ainda ajuda na causa animal, é de aplaudir de pé". "Trabalho lindo que ela faz há anos. Espero que entre e dê voz aos animais lá dentro".



Entretanto, outros também opinaram: "Ela jurou que nunca seria candidata a nada". "Coragem! O povo gosta de ser enganado". "O povo que acredita é iludido, dá pena". "Tanta gente fala que liga, aciona a ela, e ela simplesmente fala 'não tem nada a ser feito'". "Quando o dinheiro acaba, é isso que as celebridades, cantores, ativistas fazem, se candidatam".