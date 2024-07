Gracyanne Barbosa fatura alto com apenas 24h de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa está faturando alto! A musa fitness decidiu apostar na produção de conteúdo para uma plataforma adulta na última segunda-feira (22) e os números de assinantes do perfil da influenciadora não param de subir. Inclusive, ela já ocupa a primeira posição no ranking.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, a ex-esposa de Belo, já ultrapassou R$ 100 mil de faturamento, com a plataforma Fan Fever. Nada mal, né?! Além disso, Gracyanne já estava com 1632 inscritos em seu perfil de conteúdo adulto. O número não para de crescer.

Contudo, existe a expectativa de que a musa fitness atinja R$ 200 mil de faturamento dentro das próximas horas. Vale lembrar que Gracyanne não publica ainda imagens muito explícitas. Embora, em um futuro próximo, a influenciadora possa apostar nesse tipo de conteúdo.

A influenciadora fez o anúncio através das redes sociais. "Estava louca pra compartilhar com vocês um pouquinho mais de quem é a Gra - na intimidade e com prazer!" "Vocês vão ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos, incluindo ensaios profissionais, fotos incríveis e vídeos amadores também! Uma pitada do meu dia a dia e treinos (mas em ângulos e de um jeitinho que vocês nunca imaginaram)", revelou Gracyanne.

Além disso, a musa fitness afirmou: "Quem sabe não rola até uns conteúdos personalizados do jeitinho que você sempre sonhou - mas tem que me mandar mensagem lá na DM do FanFever me contanto como você anda sonhando comigo, hein!?"