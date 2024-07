Arthur Aguiar desmascara influencer após suposta conversa íntima vazada

"É tudo Fake News!" O grande campeão do BBB22, Arthur Aguiar, precisou chamar o 'VAR' e mostrou que, dessa vez, não houve troca de mensagens com a influenciadora Yasmin Lisboa. O cantor se pronunciou, na última terça-feira (23), após a repercussão da suposta traição e esclareceu o que de fato ocorreu.

"Demorei para aparecer aqui, mas apareci. Eu demorei, porque eu queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. Vamos lá, vou tentar ser bem prático, bem direto, aliás, eu estava com saudade do Jogo da Discórdia e que bom que eu vou poder fazer isso na vida real", declarou o ex-BBB.

O músico, que possui um histórico nada convincente, disse que sabia que só negar não ia adiantar, por isso, precisou buscar por provas. Ele ainda frisou que as medidas judiciais foram tomadas e que a responsável pelas acusações vai responder pelo crime.

"Já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e ela vai responder por ele. Já entrei com um pedido para Meta [empresa responsável pelo Instagram] para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu essa esse diálogo. A primeira vez que eu entrei no perfil dela foi ontem quando eu fiquei sabendo dessa maluquice."

Vale lembrar que, Yasmin Lisboa acusou o 'Pãozinho', como é carinhosamente apelidado pelos fãs, de ter traído a esposa, Jheny Santucci. A influenciadora compartilhou através de um vídeo trocas de mensagens com o ator, que posteriormente foram comprovadas pelo próprio artista que não existiram.

Arthur comprova 'Fake News'

O ex-marido de Maíra Cardi comprovou que o material exposto pela influencer é falso. "Fiz questão de vir aqui gravar e mostrar para vocês a diferença de um vídeo real para um vídeo montado como o dela. Não vou dar palco para ela, não vou falar mais sobre esse assunto, eu não vou falar o nome dela, que é o que ela gostaria que eu fizesse", disparou Arthur.

"É muito sério o que ela fez e ela vai responder. Ela cometeu um crime, aliás, eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo", afirmou ele.