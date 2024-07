Virgínia se pronuncia após ser vítima de deepfake

Virginia Fonseca usou as redes socias, nesta terça-feira (23), para alertar os fãs sobre um novo golpe que tem acontecido na internet e dessa vez, utilizando a voz dela. Criminosos usam inteligência artificial para enganar internautas e fazer com que eles acreditem que estão conversando com famosos.

No entanto, a influenciadora compartilhou um vídeo no Instagram que mostra os golpistas se passando por ela. Eles reproduziram a voz da artista e ofereciam R$ 1 mil para uma fã de Virginia, dizendo que era o dia de sorte da mulher.

Contudo, no vídeo falso, a voz que imita a da influenciadora, manda um áudio através de um aplicativo de mensagens. “Tudo bem? Já vou te atender aqui rapidinho. Para gente começar, qual é o seu nome? Eu sou a Virginia e isso não é nenhum tipo de golpe, tá? Sou eu mesma. Hoje é o seu dia de sorte! Você vai receber R$ 1 mil”.

Em seguida, a vítima que é seguidora da esposa de Zé Felipe, declara: “Tenho uma menina de 2 anos e uma de 13 anos, paga o aluguel. Vai me ajudar muito!”. Virginia publicou a falsa conversa nas redes sociais e disse: “Galera, por favor, cuidado com isso! Peço que vocês só acreditem no que eu postar aqui”.

Internautas escreveram: "Quem acredita que Virginia vai ficar sentada ligando para os outros?" "Essa Inteligência Artificial veio para acabar com a reputação de muita gente. Infelizmente". "Eu infelizmente caí. Achei que era verdade e fiz duas vezes o pix".