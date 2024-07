Dua Lipa já tem data para trazer seu show ao Brasil; Saiba detalhes

Prepare o "Tamborzin Tamborzin" porque a diva da música pop está de volta ao Brasil. Dua Lipa já tem data marcada para trazer o seu show ao país mais uma vez. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, a vinda da popstar ocorrerá entre os meses de fevereiro e março de 2025.

Os fãs da artista especulam que sua passagem pelo país no ano que vem aconteça no festival Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Contudo, não há confirmação oficial sobre a participação da diva.

Vale lembrar que, Dua Lipa veio pela primeira vez em 2017, onde tocou em Porto Alegre e São Paulo com a “The Self-Titled Tour”. Depois, retornou em 2022, com a série de shows celebrando o álbum “Future Nostalgia”, tanto na capital paulista, quanto no Rock in Rio.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com a possibilidade do retorno da inglesa. "O jeito é juntar grana", frisou um fã. "Talentosíssima! pode vir, Dua! Você sempre será bem-vinda aqui", desejou outro. "Já estou ansioso", vibrou um seguidor.

Mas a pergunta que não quer calar: será que a diva vai cantar o clássico 'Don't start now' que bombou no Brasil com dancinhas do 'BBB 20'? Vale ressaltar que, o hit da popstar inglesa ficou entre as mais tocadas e coreografadas dentro do reality.