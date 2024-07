Marcelo Cosme se pronuncia após ataque homofóbico de Emílio Surita

"Homofobia é crime!" O apresentador Marcelo Cosme, se pronunciou, na última quarta-feira (24), após sofrer ataques homofóbicos. O também apresentador do programa 'Pânico', da Jovem Pan, Emílio Surita, teria ironizado a forma que o jornalista atua durante as passagens do quadro "Em Pauta".

Nas redes sociais, Marcelo agradeceu o apoio que recebeu da amiga íntima, Dona Déa, mãe do eterno Paulo Gustavo, e do ator Carmo Dalla. Em seu perfil do Instagram, a global deixou um vídeo dizendo não tolerar a homofobia e frisou ser um ato criminoso.

Em resposta à postagem, Marcelo escreveu: “Amo a senhora Dona Dea! Muito obrigado. A senhora e seus filhos são exemplos pra todos nós!", disse. Além disso, em agradecimento ao recado do ator Carmo Dalla, Marcelo Cosme declarou: “Obrigado meu amigo! Seguimos”, escreveu ele, acrescentando ainda as bandeiras da causa LGBTEIAPN+.

Diante da polêmica, a emissora decidiu se pronunciar. "A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira (23), do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme", começou a nota. Na sequência, o comunicado reforçou não ter aprovado a atitude do funcionário.

Para quem não acompanhou, Surita resolveu caminhar pelos estúdios dizendo: "Eu vou assim, andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem Globo News. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite, o simpático?", perguntou em tom de deboche aos demais presentes que citaram então o nome de Marcelo Cosme.

