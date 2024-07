Xamã assume romance com Sophie Charlotte

Xamã e Sophie Charlotte não fazem questão de esconder o romance que estão vivendo. Os dois têm sido flagrados juntos há algum tempo e o cantor parece que faz questão de assumir para o Brasil que está apaixonadíssimo pela atriz.

No entanto, dessa vez Xamã compartilhou nos stories do Instagram um vídeo de Sophia saindo do mar, de biquíni branco e óculos de sol, caminhando em direção a ele. O cantor ainda colocou uma música de Pabllo Vittar.



Além disso, parte da letra da canção diz: "Quando estou sem fôlego, ela é meu sinal vital...Quando preciso acelerar, ela é minha parceira fiel...Quando estou sem fé, ela é meu ídolo". Vale lembrar que os dois estão contracenando como par romântico, na novela Renascer.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "No perfil do Daniel (ex-marido de Sophie) ainda tá cheio de fotos dela". "Xamã deve ser muito g0st0s0!" "Meu Deus, o que esse homem tem?" "Ele deve ser muito gente boa, não é possível".

Outros ainda disseram: "Meu Deus, que mulher linda". "Até que enfim um homem que valoriza mulheres naturais". "Eu nem sabia que ela estava solteira e que os dois estavam se curtindo". "O homem está apaixonado!!" "Nossa, eu achei esse casal um luxo".