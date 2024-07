SBT revela o que aconteceu com antiga equipe de Eliana

Após a saída de Eliana do SBT para assumir um programa na TV Globo, muito se especulou sobre qual seria o destino dos funcionários que faziam parte da atração que ela comandava na emissora de Sílvio Santos.

No entanto, segundo a revista Contigo, uma parte da antiga equipe de Eliana teria sido contratada pela Record TV. Já outros funcionários, teriam sido realocados em outros programas da emissora e os demais, demitidos.

Além disso, pelo menos quatro ex-produtores da apresentadora estariam fazendo parte do time de colaboradores do Domingo Record, nova programação da TV Record, que deve ter Rachel Sheherazade no comando.

Contudo, após repercussão, a emissora de Silvio Santos, se pronunciou através de uma nota: "O SBT esclarece que todos os colaboradores do Programa Eliana foram realocados para diversas produções na emissora".

Em seguida, o texto cita algumas das programações: "como Domingo Legal, Chega Mais, Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel e outras atrações. Com exceção, uma funcionária seguiu sua trajetória com a apresentadora. Isso contradiz o que foi publicado na imprensa nesta sexta-feira (26/7)".