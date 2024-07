Príncipe William demite irmã da rainha Camilla; Saiba detalhes

Princípe William está envolvido numa polêmica daquelas. Isso porque o sucessor do rei teria se recusado a renovar o contrato de Annabel Elliot, irmã da Rainha Camilla. Ela trabalhava como designer de interior da realeza.



No entanto, Annabel começou a trabalhar com a família real em meados de 2005, quando foi contratada pelo Rei Charles, assim que ele se casou com a rainha Camilla. Vale lembrar que o Ducado da Cornualha pertence a família real há 700 anos e tem o objetivo de produzir rendar para o herdeiro do trono.

A informação foi divulgada pelo The Telegraph, e mostra que Annabel Elliot não teve o contrato renovado entre os anos de 2023 e 2024. “Fontes confirmaram que o príncipe William não empregaria mais a Sra. Elliot.

Contudo, o relatório ainda informa: "Durante o período até 8 de setembro de 2022, o Ducado pagou à Sra. Annabel Elliot, cunhada do 24º Duque da Cornualha, no curso normal dos negócios e em condições normais de mercado, £ 19.625 [R$ 142,4 mil]".

Por fim, o documento descreve: "por honorários e comissões e £ 12.316 [R$ 89,3 mil] pela compra de móveis, mobiliário e estoque de varejo para as acomodações de férias do Ducado da Cornualha, escritórios do Ducado e berçário do Ducado”.