Mulher invade casa de Karol Maravilha e a espanca na frente dos filhos

Karoliny Carvalho, a Karol Maravilha, foi agredida dentro da sua casa, na última quinta-feira (26). A dançarina estava com três crianças dentro de casa, quando uma mulher invadiu a residência para espancá-la. No entanto, ainda não se sabe o que motivou a briga.



Nas redes sociais, Thamy, que também é integrante do Bonde das Maravilhas, se pronunciou sobre o ocorrido. “Como tem muita gente me mandando mensagem querendo saber se a Karol tá bem, ela está bem”, começou.



Em seguida, ela acrescentou: “Ela tá tranquila, graças a Deus. Tô até aqui conversando com ela”. “A minha revolta, galera, na moral mesmo, é tipo assim… a menina estava com as crianças. As crianças assistiram aquilo”.



Contudo, Thamy também pontuou: “A filha dela, Nicole, o irmão dela, Rafael, e a criança dela menorzinha de um ano, o meu afilhado Arthur”. E acrescentou: “Foram três pessoas para arrumar confusão com ela”.



Além disso, a dançarina esclareceu: “Sabiam que ela estava sozinha com as crianças, porque as crianças estão todas de férias”. E sobre as especulações de que Karol teria se envolvido com homem comprometido, ela disse: “Karol nunca ficou com o menino… vocês acham graça nisso? Eu não acho”.

