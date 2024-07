Otaviano Costa cai no choro ao falar de malformação no coração

O apresentador Otaviano Costa caiu no choro ao lado da esposa, a atriz Flávia Alessandra, no último domingo (28). Em entrevista ao Fantástico, o artista detalhou momentos delicados que viveu desde a descoberta até a operação de um aneurisma na aorta.

"Em 2007, eu detectei algo que havia nascido comigo e fui monitorando a evolução dessa aorta. E tava tudo muito calmo. E aí, dois anos eu passei me negligenciando. Passei dois anos sem fazer o meu check-up", disse ele.

Emocionado, Costa atribuiu o incômodo na costela como um sinal divino. "Tenho esse privilégio de ter os melhores médicos possíveis à minha disposição, mas sem fé, sem gratidão por esse lá em cima que guia, que nos guia há tantos anos, que está no comando de nossas vidas?", começou.

"Ele mandou essa dorzinha da costela, eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza que foi lá em cima esse sinal. "Eu tenho certeza. E foi um simples ecocardiograma. E a dorzinha da costela passou. Era uma coisa muscular", finalizou Otaviano Costa.

Vale ressaltar que, a válvula aórtica é uma estrutura que se abre com cada batimento cardíaco para permitir a passagem de sangue do coração para o corpo. Uma válvula aórtica normal tem três válvulas, o ator nasceu só com duas válvulas.

Apresentador choca internautas ao revelar doença

Na última semana, Otaviano falou publicamente o que estava acontecendo com a sua saúde dias após já ter realizado a cirurgia. Ele explicou o motivo: "Quando a gente decidiu fazer o vídeo para compartilhar, para ter esse serviço social, é porque a gente se impressionou de como existem casos como esse", explicou Costa.