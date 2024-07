Maya Massafera revela que usou numerologia para escolher seu nome

Maya Mazzafera e Silva, mais conhecida como Maya Massafera, é uma produtora de moda, apresentadora de televisão e youtuber brasileira. Reconhecida desde os 14 anos, Maya traz consigo uma forte presença do sol e do elemento fogo. Guiada pelo planeta Vênus, ela simboliza o sagrado feminino e a deusa Afrodite, conhecida na mitologia como a deusa do amor e da beleza.

Segundo Emer Oliveira, astrólogo e psicoterapeuta, “Maya Massafera possui uma energia vibrante que a coloca em um caminho de prosperidade, mas o elemento fogo em sua vida requer um controle cuidadoso para não se tornar incontrolável.” Ele acrescenta: “A influência de Vênus em sua trajetória acentua sua capacidade de atrair relacionamentos prósperos e com vibrações semelhantes às dela.”

Para Maya, Vênus representa o ideal de beleza feminina. Em uma de suas vidas passadas, ela viveu na Grécia como uma mulher de beleza extrema e venerada, causando impacto profundo em muitos homens. Essa influência da deusa Vênus permite que Maya escolha relacionamentos com homens prósperos e com vibrações semelhantes às dela.

Maya nasceu mulher e vive ciclos de 7 anos. Entre os 7 e 14 anos, ela começou a se reconhecer como mulher, enfrentando uma incompreensão interna e questionando sua essência. Durante essa fase, sentiu-se diferente dentro de sua família, sem entender a influência energética que a impelia à mudança. Ao contrário de Matheus, que atraiu pessoas negativas e ciclos destrutivos, Maya sempre esteve presente, mesmo antes de sua transição definitiva. Matheus, na verdade, nunca existiu, sempre foi Maya.

Emer Oliveira comenta: “A numerologia do nome Maya, com suas 4 letras, destaca determinação, trabalho, esforço, coragem e luta. Este nome trará muita sorte e responsabilidade para ela, mas também alerta para alguns possíveis problemas de saúde. É essencial que Maya se isole por pelo menos 7 semanas ou meses para evitar ataques energéticos, especialmente da comunidade Trans que tem emanado inveja e desejos negativos.”

O astrólogo revela detalhes do dia em que foi feita a numerologia do nome. “Nós passamos uma tarde, cheguei no apartamento às 14 horas e saí 10 da noite para que conseguíssemos a sinastria perfeita do nome. No outro dia ela tinha que refazer os documentos quase que ela coloca Luna. Mas no final o problema estava nas últimas letras o Z que estava deixando o nome com aspecto negativo e sem potencial de sucesso”

“Os astros prometem muito sucesso e felicidade para Maya,” continua Emer Oliveira, “mas ela deve estar atenta a possíveis alpinistas sociais que podem se aproximar dela para tirar vantagem. Maya renasceu e precisa reconstruir suas relações para evitar infortúnios e decepções em seu caminho.”