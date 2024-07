Filho de Murilo Rosa se emociona com Rayssa Leal e cai no choro

"Diva acessível!" O filho do ator Murilo Rosa emocionou a web, na última segunda-feira (29). Arthur Rosa, de 11 anos, não conteve as lágrimas ao conhecer a skatista, Rayssa Leal, bronze no skate street nas Olimpíadas de Paris 2024.

Nas imagens, Arthur cai no choro ao abraçar a medalhista. O registro divulgado no perfil 'Time Brasil', no Instagram, além de emocionar aos internautas, já chegou a mais de 50 mil curtidas. O ator aproveitou a repercussão para comentar na publicação: "Que coisa linda. Emoção é tudo na vida. Esse momento é eterno", escreveu ele.

Além de Murilo, os internautas aproveitaram para deixar mensagens de carinho à skatista. "Você é tão jovem, e não deve ter noção do exemplo que é para nossas crianças e adolescentes", disse um fã. "Eu chorei aqui também com ele, ela merece muito amor", pontuou outro.

Vale lembrar que, a 'Fadinha', como é carinhosamente conhecida pelos fãs, trouxe para o Brasil a medalha de bronze. Ela ficou com o terceiro lugar após uma árdua batalha contra os adversários e representantes do time japonês.

Com a vitória, Rayssa agora tem duas conquistas no principal torneio do mundo, somando com a medalha de prata nos jogos de Tóquio 2020.