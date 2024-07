Virginia inaugura mansão, mas antes pede para padre abençoar imóvel

Virginia Fonseca e Zé Felipe compartilharam, através das redes sociais, que a mansão deles finalmente ficou pronta, após 3 anos construindo. Com isso, o casal começou a realizar a mudança nesta segunda-feira (29).

Contudo, a influenciadora também aproveitou o momento para pedir uma benção religiosa. Virginia publicou uma foto do momento em que o padre Marcos foi até ao imóvel de luxo do casal para abençoar o lar.

Além disso, a apresentadora publicou uma foto ao lado de Zé Felipe e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, em frente a mansão, que fica em Goiânia e escreveu: "Bom dia! Hoje é o dia. Depois de três anos vamos para nossa casa". "Padre Marcos já foi lá abençoar a casa! Gratidão".

No entanto, o imóvel de luxo de Virginia e Zé Felipe possui uma brinquedoteca, estúdio, sala de cinema, academia, closets para as filhas do casal, estúdios, sauna, cômodos com teto de vidro e até mesmo uma banheira com vista para as árvores.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Isso mesmo. Todo mundo deveria fazer isso". "Padre Marcos tá com tempo'. "Ela tá certa. Tem que se livrar do mau olhado". "Ela precisa ter mais cuidado com quem coloca dentro da casa dela".

