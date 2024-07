Em novo comercial, Ana Paula Arósio fala sobre afastamento da TV

A atriz Ana Paula Arósio tem causado um grande alvoroço na web, nos últimos dias. Longe das telinhas desde 2008, Ana voltou a se destacar na mídia após gravar um comercial de uma marca de suplementos e vitaminas. Durante as gravações, a beldade falou sobre o seu afastamento da TV e como se sente.

No vídeo de um minuto de duração, a atriz, que completou 49 anos no último dia 16, disse: "Eu já estive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. É minha natureza que escolhe os caminhos. Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com as minhas próprias mãos", disse ela

Nas imagens, Ana Paula aparece de cabelos curtos num cenário campestre, enquanto faz uma reflexão sobre sua escolha de vida longe das câmeras. Vale lembrar que, sua última novela nas telinhas foi “Ciranda de Pedra”.

Desde então, a artista vive uma vida discreta, na Inglaterra, longe dos holofotes. Na TV ela atuou como atriz, apresentadora, modelo, filmes, além de peças teatrais, entre outros.

Na web, alguns internautas opinaram sobre a escolha da famosa. "A beleza dela prova como é bom dar uma sumida", enalteceu um seguidor. "Ela tá vivendo a paz dela que não tem preço. Ficar longe da internet não tá perdendo nada", frisou outro.

