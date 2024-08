Vaza vídeo íntimo de Andressa Urach com MC Pipokinha

Vazou, na manhã desta quinta-feira (1º), um vídeo íntimo da atriz pornô Andressa Urach e a funkeira MC Pipokinha. Nas imagens, as beldades aparecem tendo relações sexuais com seus parceiros, não diretamente entre si. Contudo, o conteúdo chocou os internautas que opinaram sobre o 'incidente'.

Entretanto, durante a gravação, foi feita uma espécie de troca de casais, contando com a presença do atual namorado de Urach, o modelo Lucas Ferraz, e o dançarino da MC, Bruno ZL, que também atua na área de conteúdo pornográfico.

Parte das imagens, inclusive, vazaram nas redes sociais e rapidamente viralizaram. “Ela não cansa de causar né? Só não entendi porque tapou os ‘bico’”, questionou um. “Eu não consigo ver felicidade nelas, aposto que são infelizes!”, criticou outro. “Na boa, eu não entendo tanto hate que ela toma, não gosta? Só não consumir, vocês enchem o saco da mina pô!”, defendeu um fã.

No Instagram, Urach comemorou a parceria. “Olha que legal, que divertida essa gravação hoje. Pipokinha maravilhosa como sempre. Saudade. Por isso que tem sempre conteúdo. A saudade mata e a gente mata ela“, comentou ela mostrando os bastidores da produção.

Urach faz procedimento na língua

Vale lembrar que, recentemente, Andressa realizou um procedimento arriscado no corpo para aumentar o prazer sexual. A famosa optou por uma separação profunda na língua. A bi-secção lingual que consiste em perfurar a língua com um piercing no ponto desejado e cortá-la com bisturi ou fios rígidos em direção à ponta.

“Dois dias pós-bifurcação. Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca. Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar”, escreveu a influenciadora digital.

Andressa Urach e MC Pipokinha se unem a ator de conteúdo gay 18+ https://t.co/z59ZxCdf6l pic.twitter.com/0FQLTEeWka — Rodrigo Durães (@paquito_da_xuxa) July 17, 2024