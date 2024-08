Dandara Mariana provoca Rebeca Andrade por vingança; Entenda

"Vixe!" A atriz Dandara Mariana fez uma postagem em seu perfil do Instagram, na última quinta-feira (1º), e os internautas entenderam como uma provocação à ginasta Rebeca Andrade. Na publicação estava Simone Biles segurando o ouro olímpico acompanhada de figurinhas de coração.

Para quem não acompanhou, Dandara foi finalista no quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, e dentre os jurados estava Rebeca Andrade, que mesmo após ter demonstrado amar a apresentação da influenciadora, pontuou a performance com 9.9, entregando a vitória à concorrência.

Além disso, um internauta fez um post dizendo que Rebeca Andrade ganhou medalha de prata, para ela se lembrar de quando deu 9,9 e não 10 para a famosa. Contudo, parece que Dandara Mariana sentiu, já que ela fez um storie em homenagem a Simone Biles, e nem se quer postou algo da brasileira.

Os internautas estão criticando a postura da atriz. "Se eu tivesse 10 anos eu faria a mesma coisa, Rebeca ainda foi boa na nota. Tinha que dar nota 'dó' pra ela, seria mais merecido", opinou um usuário. "Até porque a 'Dança dos Famosos' tem a mesma importância de uma olimpíada", ironizou outro.

Vale lembrar que patriotismo vai além das adversidades, com ouro ou sem ouro, a brasileira brilhou durante as olimpíadas e mostrou que o Brasil, mesmo não sendo mais o país do futebol, pode dar alegria e orgulho nas demais modalidades.