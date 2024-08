Péricles entra em saia justa com cantor após não convidá-lo para seu casamento

Péricles e sua esposa Lidiane completaram 7 anos de casados e fizeram uma festa daquelas para comemorar. O evento aconteceu em um salão de festas de um hotel de luxo, em São Paulo, com a presença de diversos famosos.

No entanto, fãs do artista notaram a ausência de um amigo do pagodeiro, o cantor Chrigor. Contudo, segundo a jornalista Cecília Comel, Chrigor e a esposa não foram convidados para a festa de Péricles e Lidiane.

Acontece que, segundo Chrigor, o motivo foi porque as esposas dos cantores não se dão bem. "Eu tive show no dia e também não fomos convidados, porque a Lidiane não se dá com a minha esposa Amanda, e elas não são amigas", afirmou o cantor.

Além disso, o músico ainda acrescentou: "Mas tudo bem, né? Isso não muda a minha amizade com o Péricles". Vale lembrar que a festa de renovação de votos de Lidiane e Péricles aconteceu na última terça-feira (30).

Contudo, alguns famosos se apresentaram durante o festão do casal, como Vanessa da Mata, Grupo Revelação, Xanddy Harmonia e Monobloco. Já outros, estiveram dentro da lista como convidados, como Preta Gil, Thiaguinho e Carol Peixinho, Taís Araujo e Lázaro Ramos, Ferrugem, Mumuzinho, Regina Casé e Rafa Brites.