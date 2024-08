Filho de Andressa Urach sai em defesa da mãe após cirurgia polêmica

O Dj Arthur Urach usou as redes sociais, na última quinta-feira (1º), para defender a mãe, Andressa Urach, dos ataques que vem sofrendo na mídia. A atriz pornô, recentemente, passou por uma cirurgia de bifurcação da língua, conhecida como língua de cobra.

Entretanto, o procedimento gerou polêmica e Arthur falou sobre os constantes ataques que Andressa vem recebendo. “Minha mãe sempre foi criticada de todas as formas. Da mesma forma que criticavam a aparência dela quando ela era evangélica, agora criticam igual, nada mudou".

E continuou: "As mesmas apresentadoras que hoje falam mal, um dia falaram bem. Ou seja, no final, é tudo uma questão de audiência," declarou Arthur em resposta a um seguidor que o questionou sobre a "língua de cobra" de Andressa.

Após realizar o procedimento no corpo, Urach, modelo e produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, usou o perfil do Instagram e contou como está o segundo dia do pós-operatório.

“Dois dias pós-bifurcação. Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca. Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificado para me alimentar”, disse Andressa.