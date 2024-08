Ex-mulher acusa Léo Pereira de calote; entenda

As coisas não estão fáceis para o lado de Leo Pereira. Isso porque a ex-companheira do jogador, Tainá Castro, está processando o atleta por calote. Acontece que após a separação do casal, os dois acordaram uma partilha de bens que não aconteceu.

No entanto, por conta do descumprimento do acordo por parte de Leo Pereira, Tainá decidiu mover um processo contra o jogador, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A influenciadora está pedindo R$ 1 milhão.

Contudo, a defesa de Tainá afirma que Leo Pereira não quitou o valor do imóvel onde a influenciadora vive com os filhos, que fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. O acordo era que o atleta honrasse com o pagamento de R$ 2 milhões até o da 4 de julho.

Entretanto, na ação judicial, a influenciadora também pede o pagamento das contas relacionadas a dois veículos que estão no nome dela. O valor da dívida é de R$ 43.671,55. No entanto, a juíza responsável pelo caso, ainda precisa ordenar que Leo efetue os pagamentos solicitados, dentro dos próximos dias.

Vale lembrar que Tainá Castro e Leo Pereira têm dois filhos, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos. Além disso, os dois fizeram uma "troca de casais". Isso porque atualmente a influenciadora está casada com Éder Militão e a ex-companheira de Militão, Karoline Lima, está namorando Leo Pereira.