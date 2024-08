Rebeca Andrade fala em 'recorde de medalhas' em Paris

"Ela é o momento!" A ginasta Rebeca Andrade falou sobre bater o recorde em medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, durante uma entrevista concedida ao Globo Esporte, na última quinta-feira (1º). A jovem também pontuou a importância de competir sem perder o espírito esportivo.

"Eu penso, não vou mentir, que eu quero estar no pódio, né? - disse a ginasta minutos após a cerimônia de premiação das medalhas. "Com certeza vai ser muito importante para a carreira se acontecer, mas o resultado é consequência", ressaltou a atleta.

"Para eu ser a maior brasileira da história olímpica, eu preciso fazer a minha parte. Meu foco está nas minhas apresentações, no meu trabalho. E depois a gente pensa no pódio. Mas se acontecer vou ficar bem feliz", finalizou ela.

Vale lembrar que, Rebeca possui quatro medalhas conquistadas em Tóquio 2020. E, em Paris 2024, a ginasta está a um pódio de empatar com os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, cada um com cinco, o que pode acontecer no próximo sábado, quando defender seu título na final do salto.

Além disso, pode ainda ultrapassá-los, chegando a seis ou sete medalhas no próximo dia 5, quando disputa as decisões da trave e do solo.

REBECA ANDRADE É PRATA NO INDIVIDUAL GERAL DE GINÁSTICA ???? ?????????



Competindo de igual para igual com a maior atleta do mundo, Rebeca emociou e orgulhou o país inteiro.



A maior medalista olímpica da história do Brasil é uma mulher preta! ?????#Olimpiadas2024 #Paris2024 pic.twitter.com/0Aezvym4Qc — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) August 1, 2024