Maiara e Maraisa soltam indireta após ausência em tributo à Marília Mendonça

"Vixe!" A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, roubou a cena durante uma apresentação dos seus shows, no último final de semana. A artista usou o espaço no palco para soltar o verbo após a polêmica envolvendo o tributo à eterna Marília Mendonça.

"Quem sempre vai melhor homenagear a Marília vai ser sempre o povo, sempre vocês. Nada que a gente fizer aqui vai superar o que vocês fazem. A gente graças a Deus roda o Brasil, roda o mundo inteiro, e a melhor homenagem que a gente tem, a melhor homenagem que a gente pode ver é o público brasileiro e internacional, de Portugal, cantando bem alto as músicas da Marília." pontuou ela.

E continuou: "Cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor. Cada um tem um jeito de reverenciar ela", finalizou a artista arrancando aplausos da plateia. Nas redes sociais, internautas apoiaram a dupla e concordaram com as falas da cantora.

"Acredito que o amor que elas sentem por Marília Mendonça, é muito profundo, então fazer a homenagem no lugar que elas fizeram as Patroas, é muito forte, concordo com elas, e só elas sabem do sentimento delas", pontuou um seguidor. "Certeza que a homenagem é só pra ganhar dinheiro em cima", disparou outro.

Para quem não acompanhou, as cantoras optaram em não participar do tributo à Marília Mendonça, que acontecerá ainda este ano. Contuto a decisão parece não ter agradado a família da falecida artista. Dona Ruth, mãe de Marília deixou de seguir as famosas nas redes sociais.