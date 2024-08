Vazam provas que Tamires Assis usou contra Davi Brito na Justiça

A situação para o campeão do BBB 24, Davi Brito, ficou ainda mais complicada. Nas redes sociais, vazaram algumas provas usadas pela musa do Boi Garantido, Tamires Assis, que denunciou o baiano por ameaça. O caso ocorreu no último dia 15 de julho.

Na ocasião, Davi teria realizado uma vídeo chamada com a beldade e questionado de forma agressiva o seu paradeiro. Nas imagens, Davi aparece comendo um salgado e bebendo um refrigerante. Na sequência, ele surge, supostamente, segurando uma arma de fogo.

Durante a conversa, Davi teria dito: "Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também”, teria dito o ex-BBB.

O caso foi parar na Justiça, que concedeu uma medida protetiva em favor da dançarina. Em nota publicada nas redes sociais, Davi negou as acusações e disse que está tomando todas as medidas cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis pela "difamação".

Vale lembrar que, Tamires e Davi tiveram um affair em junho deste ano. A dançarina e o ex-BBB se encontraram durante o festival de Folclórico de Parintins, no Amazonas, onde ela se apresentou pelo boi-bumbá Garantido.

????ATENÇÃO: Em Off divulga trechos da conversa entre Davi Brito e Tamires Assis via WhatsApp. pic.twitter.com/w9WHKVRngI — Central Reality (@centralreality) August 5, 2024