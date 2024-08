Simaria é acusada de dar calote em detetive particular

"Eita, coleguinha!" A cantora Simaria foi acusada de ter dado um baita calote em um detetive particular, na última sexta-feira (2). A artista teria contratado o profissional para investigar os investimentos do ex-marido, Vicente Escrig, com quem está brigando na Justiça.

No processo, a empresa de investigação, que fez a acusação, não revelou o motivo da contratação. Segundo rumores, a cantora queria saber mais sobre os investimentos que o ex-marido estava fazendo quando ainda estavam juntos.

Vale lembrar que, o ex-casal trata uma briga na Justiça desde que se separaram. A empresa de investigação pede na Justiça o valor de R$ 13 mil. No processo, eles afirmam que Simaria não teria respondido à notificação.

Para quem não acompanhou, Simaria e Vicente foram casados durante 14 anos e são pais de Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7. O casal anunciou a separação em 2021 e, desde então, vem trocando acusações.

Nas redes sociais alguns internautas comentaram sobre o caso. "A Simone fez bem em se separar dela", disparou um internauta. "Essa mulher não é muito certa das ideias", opinou outro. "Algo me diz que a Simaria não vai pagar esse serviço", comentou outro.

