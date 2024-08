Felipe Becari faz a fila andar com empresária; saiba quem

A fila parece que andou para o deputado federal Felipe Becari. O ex-namorado da atriz Carla Diaz foi flagrado em clima de romance com uma loira misteriosa. Segundo o portal 'Condomínio da Fifi', a beldade se trata da diretora comercial, Stefânia Brito.

De acordo com o apresentador Léo Dias, o deputado teria sido registrado enquanto curtia uma festa ao lado da diretora. Ainda de acordo com o jornalista, Becari estaria curtindo um encontro na Casa Brasil, sede dos brasileiros durante a Olimpíada.

Entretanto, a loira não foi a única investida do parlamentar. Ele tentou flertar com outra moça durante o evento, mas acabou desencorajado por ela, que o considerou de baixa estatura.

Nas redes sociais, os internautas resolveram opinar sobre a aparência de Stefânia. "Quanto ela tem de altura? Nessa foto parece pequenininha", disse um usuário. "Meu deus é a Carla Diaz, uma boneca de linda", opinou outro. "Eu sou cabeçuda e pequena, mas essa moça ganhou", disparou outro.

Vale lembrar que, a atriz e o político começaram a namorar no fim de 2021 e ficaram noivos um ano depois. Em junho de 2023, eles surpreenderam fãs ao anunciarem o fim do relacionamento. Contudo, no final de 2023 eles voltaram, mas o romance durou somente até fevereiro de 2024.