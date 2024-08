Simone Bailes relembra dificuldades na infância antes de ser adotada

Destaque nas Olimpíadas de Paris 2024, a ginasta Simone Biles tem feito um excelente trabalho no esporte. Entretanto, nem tudo foi fácil na vida da competidora. Parte de sua infância foi vivida em lares adotivos antes de ser acolhida pelos avós.

Durante uma entrevista concedida à CNN, Biles detalhou como foi a sua trajetória até chegar aos pódios. "Na verdade eu fui uma filha adotiva. Então, conheço algumas dificuldades que essas crianças passam. Quando eu e meus irmãos entramos em um orfanato, foi porque nossa mãe biológica estava lutando com o abuso de drogas e álcool", iniciou ela.

E continuou: "Eu tinha três anos e me lembro de nós, quando éramos criança, estarmos com muita fome, e eu me lembro de um gato que era alimentado mais que a gente. Então, fomos levados e, felizmente ficamos em um lar adotivo. "E ficamos todos juntos", contou ela.

Na sequência, Simone permaneceu por três anos em um lar adotivo, período em que seus avós a visitavam com frequência. "E foi um dos melhores momentos de todos os tempos, estávamos muito empolgados", detalhou ela.

Simone descobre a ginástica artística

Aos seis anos, a atleta foi adotada definitivamente pelo avô. E foi nesse período que a recordista em medalhas conheceu a ginástica artística. Simone foi à uma excursão da escola quando foi apresentada a uma academia de ginástica e disse consigo mesma: "Aposto que posso fazer isso", finalizou.

Hoje, Biles se tornou um símbolo de superação para jovens que enfrentam desafios semelhantes no sistema de acolhimento.