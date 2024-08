Rebeca Andrade se choca com atitude de Diogo Defante ao vivo

Diogo Defante viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (05). O humorista está em Paris como repórter do Cazé TV e protagonizou algumas cenas inusitadas durante o ao vivo enquanto entrevistava atletas brasileiros.

No entanto, Defante encontrou Rebeca Andrade, atleta de ginástica artística que foi medalha de ouro no solo individual e tentou surpreender a brasileira. O humorista tirou a camisa e mostrou que estava vestindo um collant bem cavado.

Em seguida, o repórter da Cazé TV perguntou o que a atleta achou da vestimenta. Contudo, Rebeca Andrade ficou sem graça e disparou: "Bota a blusa, pelo amor de Deus". A cena repercutiu na web e internautas se divertiram com a situação.

Além disso, nas redes sociais internautas escreveram:"Achei um desrespeito com a maior medalhista olímpica do Brasil. Não tinha nada importante pra perguntar pra ela? Sem graça total". "Por isso o Brasil está uma m&rd@. No lugar de profissionais, colocam paspalhos, no lugar de repórteres, colocam palhaços. Falta de respeito com a atleta e com o telespectador".

Contudo, essa não foi a primeira vez que o humorista deixou um atleta constrangido. Vale lembrar que em 2022, Defante entrevistou Richarlison e brincou: "O Brasil todo conhece o pombo (apelido do jogador). E a rolinha, pode mostrar para mim?". O jogador então declarou: "Viaja não".