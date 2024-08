João Guilherme se declara e confirma namoro com Bruna Marquezine

João Guilherme usou as redes sociais para acabar com o suspense de uma vez por todas sobre o status de relacionamento com Bruna Marquezine. O filho de Leonardo publicou no último domingo (4) uma declaração daquelas para a atriz.

Contudo, o influenciador compartilhou com seus seguidores, através de um stories do Instagram, um vídeo romântico em que aparece ao lado da amada. Na imagem que exibe a silhueta dos dois, eles até mesmo se beijam.

Além disso, a declaração de amor não parou por aí. João Guilherme também escreveu na legenda da publicação para Marquezine: "Que sorte a minha poder te ter por perto, de ter a minha vida iluminada pelo seu sorriso".

Em seguida, o filho de Leonardo ainda completou, enquanto desejava um feliz aniversário para Bruna Marquezine: "Te desejo o melhor desse mundo, tudo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo meu bem".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "E não é que o João Guilherme está namorando a Bruna Marquezine mesmo?!" "Casal muito improvável, mas achei eles fofos". "João Guilherme não faz vergonha pra família com namorada. Já foi Larissa, Jade e agora Bruna Marquezine".

