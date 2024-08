Celso Portiolli quase é apalpado em parte íntima ao vivo e fica constrangido

Celso Portiolli passou por uma saia justa durante a apresentação do quadro "Passo ou Repassa", do programa "Domingo Legal". Isso porque uma mulher que estava na plateia tentou apalpar as partes íntimas do apresentador.

No entanto, a cena aconteceu durante a exibição do programa do último domingo (04). O quadro consiste em uma em uma gincana com a participação de famosos, que em um momento específico, também conta com a ajuda da plateia.

Contudo, o público presente no auditório precisa acertar uma série de cores que estão expostas nas garrafas que os jogadores não podem enxergar. Quando o participante da plateia então acerta, fatura R$ 100.

Entretanto, Celso Portiolli convidou uma senhora para o jogo. No entanto, a mulher ficou animada com a dinâmica, já que era fã do apresentador e sem poupar palavras, ela declarou: "Eu sou apaixonada por esse gostoso”.

Logo em seguida o apresentador então disse: "Então dá uma pegadinha na garrafa”. Contudo, parece que a idosa interpretou a mensagem de uma forma errada e caminhou em direção às partes íntimas de Portiolli. Ele, por sua vez, ficou sem jeito e declarou: "Calma, para! Você é doida, mulher? Pega a garrafa, ‘véia’ doida!"

Celso Portiolli tem parte íntima apalpada por idosa ao vivo: 'Veia doida' pic.twitter.com/15v6YGclAs — Portal Salvador FM (@PortalSsaFM) August 5, 2024