Eliana fica constrangida após Tati Machado tomar microfone de sua mão

Eliana e Tati Machado protagonizaram um verdadeiro climão, durante uma coletiva de imprensa do programa "Saia Justa", do GNT. A cena repercutiu na web e internautas criticaram a postura da vencedora do "Dança dos Famosos".

Acontece que, durante a coletiva, Eliana estava dando detalhes sobre como seria sua participação no programa quando foi surpreendida pela atitude de Tati Machado. A jornalista não só interrompeu a loira, como também puxou o telefone da mão da apresentadora.

No entanto, Eliana dizia "É isso, meu papel", quando Tati tomou a frente e rebateu: "Mentira, tá? O que aconteceu foi que eu e Eliana reparamos que estávamos na gravação e tivemos uma crise de riso", revelou.

Contudo, a situação deixou alguns envolvidos desconfortáveis. Além disso, internautas apontaram que Eliana demonstrou ter ficado incomodada com a atitude de Tati Machado, e acusaram a jornalista de ter sido mal educada.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Que saco essa Tati Machado em tudo. Chegou agora e já quer sentar na janelinha. Respeita a Eliana, minha filha". "Gente, que falta de elegância da Tati Machado". "Ela podia ter deixado Eliana concluir o raciocínio primeiro. Pegou mal".

