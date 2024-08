Museu do Louvre reage à foto de Rebeca reverenciada por Simone Biles e Jordan

Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha nos Jogos Olímpicos, nesta segunda-feira (05). Dessa vez, a brasileira foi medalha de ouro, enquanto sua maior concorrente, Simone Biles, ficou em segundo lugar, com a medalha de prata, na disputa do solo individual.

No entanto, no momento em que as três finalistas subiram no pódio, Rebeca, Biles e a americana Jordan Chiles, uma cena viralizou. As estrangeiras se agacharam em sinal de reverência para a ginasta brasileira e arrancaram suspiros de fãs.

Contudo, a cena também chamou atenção do Museu do Louvre, um dos mais famosos do mundo. Dá para acreditar?! Os administradores da página do museu no X, antigo twitter, compartilharam a publicação do perfil oficial dos Jogos Olímpicos e fizeram uma observação.

Na legenda da foto compartilhada, o Museu do Louvre escreveu: "Talvez a gente devesse pendurar no Louvre". O comentário fez com que os brasileiros vibrassem de animação e começassem a sonhar em ver o registro ao lado da obra de Monalisa, por exemplo.

Entretanto, ao ser questionada sobre a atitude na hora do pódio, Simones Biles declarou: "A Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Estávamos muito animadas. Decidimos demonstrar nosso respeito. A Jordan disse que deveríamos fazer e eu disse que sim. É por isso que fizemos. Era o correto a ser feito. Amo Rebeca. Ela é incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa e uma ginasta melhor ainda".