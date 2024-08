Rebeca Andrade terá que pagar valor exorbitante de imposto por premiações

"O leão está solto!" A ginasta Rebeca Andrade vai precisar desembolsar um valor alto para pagar os impostos do valor recebido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A atleta conquistou ao todo nas Olimpíadas de Paris quatro medalhas, uma de bronze, duas de prata e uma de ouro.

Entretanto, o valor que Andrade deverá quitar com a Receita Federal ultrapassa R$ 200 mil. Na ocasião, só pela medalha de ouro - que fez com que a competidora faturasse R$ 350 mil -, mais de R$ 96 mil de imposto será retido. Das pratas, que rendeu R$ 210 mil cada, serão retidos R$ 57.750 de imposto.

Além dos R$ 14 mil retidos nos R$ 56 mil pela medalha de bronze. Ou seja, ao todo, será cerca de R$ 225,5 mil retido para os tributos federais. Vale ressaltar que, a Receita Federal esclareceu, na última segunda-feira (5), que medalhas são isentas de impostos federais.

O mesmo vale para troféus e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em evento esportivo oficial realizado no exterior. É o que estabelece o artigo 38 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. Contudo, os prêmios recebidos em dinheiro, por outro lado, são tributados.

Na web, alguns internautas comentaram sobre a questão: "Vai lá, dá o seu melhor, deixa a cara no solo, na barra, pra ganhar, pra trazer o prêmio para o país, elevar o nome do país, e chegar aqui a receita ficar com boa parte de dinheiro", disse um usuário. "Eu trabalho o mês todo, 12 horas por dia também pago. Então está tudo bem", comentou outro.