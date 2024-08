Irmão de Marília Mendonça surta e promete expor amigos da sertaneja

"Vixe!" O imbróglio envolvendo o tributo à eterna Marília Mendonça permanece rendendo na web. Dessa vez, o irmão da artista, João Gustavo, usou a rede 'X', antigo Twitter para desabafar, na última segunda-feira (5).

"Eu vou provar para todo mundo quem são as pessoas que vocês "amam" e que disseram a vida toda que "amavam" a minha irmã! Vocês não perdem por esperar", comentou o cantor, aparentemente, alterado e indignado com a situação.

E continuou: "Eu estou cansando, é bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra, pq quando eu decidir abrir a merda da minha boca pra falar eu juro que não vou deixar nada pra trás, tudo de horrível que fizeram é que eu guardo desde sempre tudo que vivi calado…"

"Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra e correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou pra encher bolso de pessoas, então esperem que vocês vão saber pq essa é minha guerra", escreveu ele.

Dupla sertaneja nega participar de homenagem à Marília

Para quem não acompanhou, alguns artistas como: Maiara e Maraisa, negaram a participação no evento que vai homenagear a consagrada Marília Mendonça. Inclusive, circula nas redes sociais, um vídeo da cantora Maiara comentando sobre os últimos acontecimentos, o que poderia ter gerado revolta no cantor.

"Só que eu sei que eu não preciso sair desse palco pra fazer homenagem nenhuma. E, na verdade, foi ela que me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar pra ela. Na verdade, a maior homenagem nunca vai ser, porque pra mim a voz dela até hoje é a maior voz do Brasil e do mundo”, disse ela durante um show, no último final de semana.

Pouco se fala sobre os vocais de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa nessa música... uma verdadeira obra de arte!pic.twitter.com/FQxtscieXP — Marília Mendonça Daily (@MariliaMDailyBr) April 25, 2024