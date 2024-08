Shakira é flagrada em jantar romântico; saiba tudo

"Quem será o sortudo? A cantora Shakira foi flagrada, na última quarta-feira (7), em um jantar romântico com um homem ainda não identificado. A imprensa internacional divulgou as imagens, no site 'TMZ'. Contudo, mesmo em público, o casal manteve a discrição.

Nas imagens, a cantora surgiu à beira-mar junto ao homem desconhecido. No local, um cenário perfeito para uma noite de encontro. Mas, por enquanto, ainda é um mistério se o acompanhante da diva colombiana é um novo romance ou apenas um bom amigo.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o suposto affair: "É o Alejandro Sanz, melhor amigo dela e colaborador da música 'Lá tortura'", escreveu um seguidor. "Um empresário bem sucedido", disse outro. "Meu Deus gente, deixem a mulher fazer um 'Waka Wak' em paz", brincou outro.

Desde a separação com o jogador Piqué, a vida amorosa da famosa se tornou um mistério. Entretanto, a artista tem sido associada a muitos pretendentes incluindo Lewis Hamilton, Tom Cruise, Jimmy Butler, entre outros.

Contudo, as suposições foram descartadas por falta de provas. Em recente entrevista sobre viver um novo amor, Shakira chegou a dizer à imprensa internacional que deixou portas abertas para que isso acontecesse.

com a localização à beira-mar do local proporcionando um cenário perfeito para uma noite de encontro. Mas, por enquanto, ainda é um mistério se este belo companheiro é um novo romance ou apenas um bom amigo.